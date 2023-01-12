Россияне стали в 2,5 раза чаще покупать Чебурашек после выхода одноименного фильма

Россияне стали в разы чаще интересоваться чебурашками и покупать товары, связанные с героями одноименного фильма. Фото: кадр из фильма.

Россияне увлеклись Чебурашками на фоне выхода одноименного фильма. Они в разы чаще стали искать информацию по слову «чебурашка» и покупать товары, связанные с персонажами фильма, особенно с Чебурашкой и крокодилом Геной.

«На Маркете рост поисковых запросов по слову «чебурашка» начался уже в конце декабря прошлого года, достиг максимальных значений на новогодних каникулах и продолжает оставаться высоким», - рассказали KP.RU в пресс-службе маркетплейса ЯМаркет.

Игрушки, фигурки, пазлы и книги про Чебурашку и Гену и другие детские товары, связанные с этими персонажами, за первые 10 дней января на Маркете россияне покупали в 2,5 раза чаще, чем обычно.

Кроме персонажей «Чебурашки», россияне покупали детям в подарок на Новый год конструкторы, мягкие и развивающие игрушки, куклы-сюрпризы, калейдоскопы и настольные игры.

Напомним, семейная комедия «Чебурашка», которая вышла на большие экраны 1 января 2023 года, за 10 дней обогнала по сборам картину «Холоп», которая до этого считалась самой кассовой в российском прокате.

Что хорошего и что плохого в новом прочтении любимой сказки, читайте здесь на KP.RU.

В чем успех нового фильма и сколько денег потратили на картину, рассказываем здесь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле радуются успеху фильма «Чебурашка» и отметил, что вакуум на кинорынке необходимо заполнять российской продукцией.