Лондон прокомментировал обнаружение тела британца в Соледаре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритании известно об обнаружении тела одного из двух британских граждан, который пропали в Соледаре. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Соединенного Королевства, слова которого приводит телеканал Sky News.

«Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали на Украине. Мы в курсе последних сообщений и на связи с украинскими властями», - приводит издание слова сотрудника ведомства.

Напомним, ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил об обнаружении в Соледаре тела одного из двух пропавших британских граждан, отметив, что на одного из них выписано волонтерское удостоверение «Благотворительного фонда Павла Вишнякова». Как писал сайт KP.RU, он также заявил, за время проведения специальной военной операции на Украине «волонтерство» нередко было «стандартной легендой для иностранных наемников».

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