Пресс-служба Пригожина сообщила об обнаружении тела одного из пропавших в Соледаре британцев

Евгений Пригожин заявил об обнаружении в Соледаре тела одного из пропавших несколько дней назад британских волонтеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из пропавших в Соледаре граждан Великобритании найден мертвым. Такое заявление распространила в среду 11 января пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина. Сообщается, что при нем были документы обоих пропавших британских граждан. В пресс-службе не уточнили, кто именно из двоих британцев найден в Соледаре.

«8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании - Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании Пригожина «Конкорд».

Напомним, двое граждан Великобритании пропали без вести около Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения. Сообщение об этом появилось 7 января.

Речь идет о британских волонтерах, оказывавших гуманитарную помощь и помогавших в эвакуации. По словам гуманитарного работника из Штатов Кристиана Кэмпбелла, пропавшие 48-летний Бегшо и 28-летний Перри «двигались» в Соледар, «чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление на городок».

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