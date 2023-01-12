США подтвердили готовность защищать Японию при помощи ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон и Токио сделали совместное заявление, в котором сказано о том, что США намерены защищать безопасность Японии, в том числе при помощи ядерных вооружений. Соответствующая позиция была озвучена по итогам переговоров глав МИД и Министерств обороны двух стран.

«Соединенные Штаты вновь заявляют о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьёй 5 Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств потенциала, включая ядерные», - сказано в соответствующем документе.

В данном случае речь идет о статье, которая предусматривает право каждой из сторон расценивать военную агрессию против своего союзника в виде угрозы собственной безопасности, действуя в соответствии с положениями своей конституции. В сообщении отмечается, что в ходе встречи Вашингтон и Токио в деталях обсудили вопросы, которые связаны с прикрытием Японии ядерным зонтиком США.

Напомним, в начале января в Белом доме сообщили, что США отрабатывает с Южной Кореей ответные действия на случай ядерного удара КНДР, отметив, что данным проектом занимаются команды двух стран.