Индии предрекли лидерство по численности населения уже весной 2023 года Фото: REUTERS

Индия способна обогнать Китай по численности населения уже весной этого года. Об этом написал журналист Джереми Пейдж в статье для The Economist.

Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций (ООН), Индия станет самой густонаселенной страной в мире уже 14 апреля 2023 года. Пейдж полагает, что данное событие будет иметь огромное символическое значение.

Как отмечается в материале, демографический всплеск на территории Индии начался около в 2010 года. По оценке экспертов, прирост населения будет продолжаться до 2050-х годов, но его пик придется на период с 2030 по 2040. В статье говорится о том, что на данный момент вопрос заключается в том, сможет ли Индия извлечь пользу из такого лидерства.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал о том, почему население Китае вс коре начнет сокращаться. Так, согласно статистке, в 2016 году в КНР родилось около 18 млн детей, а через четыре года, в 2020 году, на треть меньше - 12 млн.