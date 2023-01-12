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НовостиПолитика12 января 2023 5:54

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из РСЗО

Было выпущено три ракеты
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из РСЗО

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из РСЗО

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 12 января, обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:30 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено три ракеты из РСЗО», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Напомним, Макеевка является городом-спутником Донецка, прилегая в нему с северо-востока. Как писал сайт KP.RU, в новогоднюю ночь украинские войска нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки. Минобороны РФ изначально сообщало о 63 погибших, однако позже число военных, которые погибли при ударе, увеличилось до 89.

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