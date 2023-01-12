Первый случай заражения штаммом коронавируса "Кракен" зарегистрирован в России Фото: Shutterstock

Первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «Кракен» зафиксирован в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в четверг, 12 января 2023 года, уточнив, что субвариант штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.5, или «кракен» был обнаружен в Пензенской области.

«Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона - XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении поясняют, что на сегодняшний день в стране установлена «широкая линейка разновидностей штамма Омикрон», однако доминирующей осталось линия Омикрона ВА.5.

Сообщается, что лаборатория Роспотребнадзора, а также другие ведомства продолжают мониторить развитие ситуации с коронавирусом в России и ряде сопредельных стран, «с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов». Отмечается, что сейчас к данной системе подключено свыше 150 организаций, проводящих секвенирование геномов COVID-19.

Напомним, ранее издание Politico, анализируя материалы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сообщил, что субвариант XBB.1.5 быстро распространяется.