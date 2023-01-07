Европейцам предложили готовиться к худшему из-за «кракен-ковида»

Европу предупредили о "кракен-ковиде".
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Европу ожидают плохие новости из-за «кракена». Так называется подвид омикрон-штамма COVID-19, пишет издание Politico. Автор публикации Карло Мартушелли проанализировал материалы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний
«Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами», - пишет Мартушелли, добавив, что согласно данным, поступающим из США, число выявленных случаев инфицирования «кракеном» там удваивается каждые девять дней.
Ранее ВОЗ обвинила Китай в том, что он предоставляет неполные данные по коронавирусу.
Также сообщалось, что Китай отменит карантин для прибывающих в страну с 8 января 2023 года.
Ранее ученые озвучили противоречивые выводы о необходимости жестких ограничений после пандемии коронавируса.
Тем временем Роспотребнадзор сообщил о значительном снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ.