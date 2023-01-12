Нурсултан Назарбаев лишен статуса почетного сенатора Казахстана Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишен статуса почетного сенатора. Об этом в четверг, 12 января, сообщил председатель Сената республики Маулен Ашимбаев, уточнив, что данный статус убрали из регламента парламента.

«Вопрос был по званию почетный сенатор. Учитывая, что из конституции это было убрано, учитывая, что закон готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание "почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента», - заявил парламентарий.

Ашимбаев также сообщил, что в пятницу, 13 января, на совместном заседании палат парламента будет поставлен вопрос об утрате закона «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы».

Новый регламент работы парламента был принят на совместном заседании палат еще 19 декабря прошлого года, но ранее не говорилось об отмене статуса почетного сенатора, присвоенного первому президенту республики.

Напомним, Нурсултан Назарбаев занимал должность президента Казахстана свыше 30 лет, объявив о своей отставке в марте 2019 года, но сохранил несколько привилегий как обладатель особого статуса первого президента и лидера нации (елбасы). Кроме того, он получил статус почетного сенатора, за что тогда единогласно проголосовали все депутаты верхней палаты парламента страны.