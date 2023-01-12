Минобороны России получило новую партию танков Т-90М "Прорыв" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Уралвагонзавод» поставил Министерству обороны РФ очередную партию новейших танков Т-90М «Прорыв». Об этом в четверг, 12 января, сообщили в концерне.

«"Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России», - сказано в пресс-релизе концерна.

Танк Т-90М является модернизированной версией основного боевого танка Т-90А, который получил новую башню и новую пушку, а также динамическую защиту нового поколения, современные средства связи и более мощный двигатель.

Как заявил заместитель председатель правительства Денис Мантуров, УВЗ выполнил задачу гособоронзаказа в срок.

Напомним, ранее танк Т-90М «Прорыв» в США окрестили «монстром». Как писал сайт KP.RU, американский журналист Марк Эпикос в материале The National Interest заявил, что данный танк заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников.