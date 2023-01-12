По заболеваемости коронавирусом в России лидирует Москва Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 4675 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 21 841 644 заболевших.

По данным на 12 января 2023 года, лидером по показателю стала Москва, где за сутки заразились 1539 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 396 случаями. Тройку замыкает Московская область — 232 зараженных.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 48 летальных исходов. Еще 4541 пациент получил справки о выздоровлении. Общее число умерших достигло 394 262 человек, выздоровевших – 21 263 274.

Как ранее писал сайт KP.RU, первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "Кракен" зафиксирован в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Субвариант штамма коронавируса "омикрон" XBB.1.5 обнаружен в Пензенской области.