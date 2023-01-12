Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье12 января 2023 9:14

В России выявлено 4675 случаев заражения коронавирусом 12 января 2023 года

Еще 4541 пациент выздоровел
Роман КИЛЬМЯШКИН
По заболеваемости коронавирусом в России лидирует Москва

По заболеваемости коронавирусом в России лидирует Москва

Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 4675 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 21 841 644 заболевших.

По данным на 12 января 2023 года, лидером по показателю стала Москва, где за сутки заразились 1539 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 396 случаями. Тройку замыкает Московская область — 232 зараженных.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 48 летальных исходов. Еще 4541 пациент получил справки о выздоровлении. Общее число умерших достигло 394 262 человек, выздоровевших – 21 263 274.

Как ранее писал сайт KP.RU, первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "Кракен" зафиксирован в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Субвариант штамма коронавируса "омикрон" XBB.1.5 обнаружен в Пензенской области.