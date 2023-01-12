Лукашенко назвал условие для заключения новых союзных программ с Россией

Лукашенко заявил, что новых союзных программ с Россией не будет до полного выполнения текущих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если хотя бы один из пунктов текущих союзных программ по углублению экономической интеграции с Россией выполнен не будет, то о новом пакете интеграционных документов не может быть и речи.

Как отметил белорусский лидер, при выполнении мероприятий союзных программ нельзя допускать каких-либо проволочек, указав также на то, что Минск продолжит работать над углублением интеграции с Москвой в сфере экономики.

№Не выполнили хоть один пункт - ни о каком новом пакете интеграционных документов быть не может. Об этом мы твердо условились с президентом Российской Федерации на последней встрече в Санкт-Петербурге», - заявил белорусский президент на специальном совещании во Дворце Независимости. Слова Лукашенко приводит госиздание «СБ.Беларусь сегодня»,

Напомним, Лукашенко также заявил о решении с президентом России Владимиром Путиным всех вопросов на уровне глав государств.