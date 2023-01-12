В Госдуме предложили создать стоп-лист артистов, которым запретят участвовать в госпроектах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина призвала сделать специальный список артистов, которых лишат госфинансирования и запретят появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, финансируемых государством.

«Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Стенякина назвала подобную меру справедливой, отметив, что «люди должны знать тех, кто предал страну». По ее словам, в данном случае речь не идет о цензуре, а это «логичная реакция на отвратительное поведение».

Напомним, накануне актер Артур Смольянинов заявил о своей готовности участвовать в спецоперации на стороне Украине, сказав, что ему «наплевать» на Россию. Как писал сайт KP.RU, в минувший понедельник, 9 января, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста из-за его высказываний.