Бастрыкин поручил завести уголовное дело против актера Артура Смольянинова после его слов об Украине

Александр Бастрыкин Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова из-за его высказываний. Об этом сообщили в понедельник, 9 января, в пресс-службе СК РФ.

Ранее артист заявил о своей готовности участвовать в специальной военной операции на стороне Украины, заявляя также, что ему «наплевать» на Россию. По словам актера, ему все равно, «что останется от России - даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Как писал сайт KP.RU, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев призвали как можно скорее возбудить уголовное дело в отношении актера, отметив, что в ближайшее время обязательно подготовит соответствующее официальное обращение в правоохранительные органы страны.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов также заявил, что Смольянинова необходимо арестовать, указав на то, что артист наговорил себе на срок.

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