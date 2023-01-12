Польша намерена вынудить страны НАТО поставлять Украине танки Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава намерена вынудить другие страны – члены Североатлантического альянса поставлять Киеву танки Leopard. Такое заявление в четверг, 12 января, сделал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

В минувшую среду, 11 января, президент Польши Анджей Дуда, находясь с визитом во Львове, сообщил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая на данный момент формируется.

«Если мы не защитим независимую Украину, мы будем следующей целью. Об этом надо говорить прямо. Если Украина проигрывает, то проигрывает также Польша», - заявил пресс-секретарь кабмина республики в эфире Польского телевидения, отвечая на вопрос о «коалиции» по поставке танков.

Мюллер назвал целью Варшавы создать условия, при которых Украина смогла бы обороняться. «И для этого ей нужна техника. Политическое давление должно вызвать такой эффект, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям», - отмтеил он.