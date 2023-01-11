Польша передаст Украине роту танков Leopard Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому передать роту танков Leopard со стороны республики, в соответствии соглашений международной коалиции. Выступление Дуды на конференции во Львове передает Польское телевидение.

"Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции. Такое решение в Польше уже есть", - сказал Дуда.

Напомним, вчера глава МИД Германии Анналена Бербок во время поездки в Харьков сообщила о выделении ФРГ дополнительно 40 миллионов евро на поддержку Украины и обещала не ослаблять усилий в вопросе поставок оружия.

Она отметила, что 20 миллионов евро будут направлены на оказание зимней помощи, в частности предоставление генераторов, а также разминирование.

Вместе с тем Бербок заявила, что Германия намерена предложить Украине помощь в борьбе с коррупцией и достижением необходимых для вступления в ЕС стандартов.

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