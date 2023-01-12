Захарова считает, что после Пушкина на Украине "доберутся" до Гоголя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в рамках кампании дерусификации на Украине могут начать бороться с наследием писателя Николая Гоголя после того, как закончат с переименованием улиц имени Александра Пушкина.

Дипломат указала на то, что украинские власти собираются узаконить преодоление последствий русификации, а также борьбу с сотнями названий улицы Александра Пушкина, отметив, что соответствующий закон уже внесен в Верховную Раду министром культуры Украины Александр Ткаченко.

«Мне интересно, до Гоголя доберутся или все-таки Николай Васильевич где-то как-то сохранил свои позиции?», - задалась вопросом официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в определенный момент это все таки произойдет. «Учитывая силу гоголевских произведений, его отношение к России и к русской культуре, я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины, украинского народа», - отметила она, добавив, что начнут сбивать барельефы и сносить памятники Николаю Гоголю, а также «выцарапывать со стен зданий названия улиц».

Напомним, памятники Александру Пушкину были демонтированы в Харькове, Житомире, Кременчуге и Тульчине. В конце декабря прошлого года вандалы разрисовали самый большой памятник российскому поэту на Украине, расположенный в парке Пушкина в Киеве, написав на нем «Памятник культурной экспансии» и «Палач».