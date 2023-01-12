ФСБ задержала жителя Твери, планировавшего вступить в ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Тверской области задержали жителя Твери, планировавшего вступить в подразделение Вооруженных сил Украины.

Как рассказали журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ, мужчина поддерживал связь с представителем Украины через интернет. По его рекомендации он изучил маршрут выезда на территорию Украины, приобрел военную экипировку и медицинские средства.

Житель Твери был задержан на железнодорожной станции при попытке выехать в направлении российско-украинской границы. В его отношении возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника»), он взят под стражу.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского агента, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные и расположении и маршрутах передвижения российских войск.