Рогов сообщил о ночных взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье Фото: REUTERS

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрывах на военных объектах украинских боевиков в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

По его словам, они прозвучали в ночь на 12 января.

- Сегодня начиная с 04:00 (мск) в областном центре (Запорожской области), временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия взрывов, - написал он в своем Telegram-канале.

При этом Рогов отметил, что, согласно предварительным данным, взрывы раздались на объектах, где "была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ".

Незадолго до этого назначенная Киевом областная военная администрация сообщала, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в одном из районов Запорожья, находящегося под контролем ВСУ. В посте уточняется, что инфраструктура пострадала в результате ракетного удара. Какие именно объекты повреждены, объем ущерба и сроки восстановления не указываются.