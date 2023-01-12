В подконтрольном ВСУ Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Украинские чиновники сообщают о повреждении объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ территории Запорожья
Фото: REUTERS
Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в одном из районов Запорожья, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в своем телеграм-канале назначенная Киевом областная военная администрация в четверг, 12 января 2023 года.
В посте уточняется, что инфраструктура пострадала в результате ракетного удара. Какие именно объекты повреждены, объем ущерба и сроки восстановления не указываются.
"Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы", - говорится в сообщении.
Как ранее писал сайт KP.RU, серия взрывов прогремела в Запорожье в конце прошлой неделе. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уточнил, что это связано с ударами по военным объектам и инфраструктуре, которая используется ВСУ для ведения боевых действий.
Днем позже в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне взрывы прогремели на предприятии критической инфраструктуры и электроподстанции. Об этом заявил назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич.
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