В Кремле оценили обстановку вокруг Запорожской АЭС

Песков заявил о тревожной обстановке вокруг Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг, 12 января, заявил о том, что обстановка на Запорожской атомной электростанции (АЭС) остается тревожной.

«Она (ситуация) по-прежнему тревожная … По-прежнему украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы», - заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают нынешнею ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, в начале этой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что украинские войска за последние несколько дней существенно усилили интенсивность обстрелов региона. Как писал сайт KP.RU, по его словам, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую направлены против мирных граждан, а также гражданских инфраструктурных объектов.