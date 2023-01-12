Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста в России Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин концептуально поддержал идею о необходимости повышения призывного возраста граждан в стране.

- Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, - сказал представитель Кремля журналистам 12 января 2023 года.

При этом он акцентировал внимание на том, что данный вопрос - "исключительно прерогатива военного ведомства".

В декабре прошлого года сайт KP.RU писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в России планируется изменить возраст военной службы. По его мнению, при комплектовании Вооруженных сил РФ необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет.

Он также напомнил, что это необходимо для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности страны.