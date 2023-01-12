Захарова высказала недоумение отказом Швеции в сотрудничестве по делу о «Северных потоках» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отказ Швеции от сотрудничества с российской стороной в расследовании взрывов на газопроводах «Северного потока» вызывает недоумение, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Вызывает искреннее недоумение отказ шведской стороны от ответа по существу на очередной запрос Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по уголовному делу о повреждении газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», – сказала дипломат на брифинге.

Как сообщила Захарова, российская сторона была проинформирована Стокгольмом, что удовлетворение запроса якобы представляло бы угрозу безопасности Швеции. Кроме того, шведские коллеги заявили об отсутствии заинтересованности в реализации российской инициативы о создании совместной следственной группы для расследования диверсий на газопроводах.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что взрывы на «Северных потоках» нанесли колоссальный ущерб России, поэтому она имеет право получать соответствующую информацию, задавать вопросы и требовать на них ответа.

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД РФ заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции на фоне расследования диверсий на газопроводах «Северного потока». В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва не признает никаких «псевдорезультатов» расследования произошедшего на «Северных потоках», если в нем не примут участию российские эксперты.