Концерн "Калашников" объявил о рекордных за 20 лет объемах выпуска оружия в 2022 году Фото: Иван МАКЕЕВ

За 2022 года концерн "Калашников" нарастил оружейное производство на 40% по сравнению с объемами предыдущего года. В результате компания показала рекордный результат за последние 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

- Дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет - выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года, - казано в сообщении.

Также уточняется, что "Калашников" в прошлом году выполнил 45 контрактов в рамках гособоронзаказа и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" наращивает производство по всей номенклатуре. Как уточнял президент группы компаний Алан Лушников, концерн в полном объеме выполнил гособоронзаказ в 2022 году, а в 2023 году "Калашников" намерен увеличить производство беспилотников.