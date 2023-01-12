В России раскрыли цель поставок танков Leopard Украине

Немецкий танк Leopard Фото: ru.wikipedia.org

Польша намерена передать Украине роту танков Leopard только для только для демонстрации поддержки, на расклад сил это не повлияет, считает полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин.

«Решающего преимущества они Украине не создадут, тем более что фронт 800 километров, и три-четыре роты на этом пространстве – капля в море. Но зато – это реклама поддержки Украины, попытка напугать Россию, затянуть спецоперацию, истощить Россию, ее экономические, финансовые ресурсы», – заявил он в беседе с «Известиями».

По мнению Литовкина, демонстрация поддержки ВСУ рассчитана на жителей самой Украины и стран Европы. Полковник отметил, что танки Leopard не новые и не могут вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами. Кроме того, у них нет автомата заряжания, сообщил он. Как считает эксперт, польские танки Т72 Twardy были бы для украинских войск гораздо полезнее, поскольку в них предусмотрены эти функции.

В минувшую среду, 11 января, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая на данный момент формируется.

Тем временем правительство Польши намерено вынудить страны НАТО отправить Украине танки Leopard.