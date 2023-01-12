Международные резервы России выросли на 4,5 миллиарда долларов к 6 января 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные резервы России в период с 30 декабря 2022 по 6 января 2023 года увеличились на 4,5 миллиарда долларов, сообщает Банк России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 6 января 2023 года составили 582 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,5 миллиарда долларов, или на 0,8%, под воздействием положительной переоценки», – говорится на сайте регулятора.

По состоянию на 30 декабря они составляли 577,5 миллиарда долларов. За неделю до этого международные резервы под воздействием отрицательной переоценки сократились на 4,2 миллиарда (0,7%), сказано в сообщении.

Напомним, Швейцария и Китай возглавили список стран по сокращению международных резервов с января по октябрь 2022 года. КНР потеряла в денежном выражении 226,6 миллиарда долларов, а Швейцария 211,5 миллиарда. Замыкает тройку Япония, резервы которой за десять месяцев сократились на 211,2 миллиарда долларов. В пятерке также находятся Сингапур и Индия, потерявшие 135,6 миллиарда и 102,5 миллиарда долларов соответственно.