В канцелярии премьера Венгрии исключили поставки вооружения Украине из-за угрозы жителям Закарпатья

В Венгрии исключили поставки вооружения Украине из-за угрозы жителям Закарпатья Фото: REUTERS

Власти Венгрии не намерены поставлять вооружение Украине и обеспечивать его перевозку по своей территории, поскольку оно может нести угрозу этническим венграм в Закарпатье, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«У Венгрии особая геополитическая ситуация, заключающаяся в том, что мы могли бы перевозить оружие только через Закарпатье. Поэтому мы не участвуем в поставках. Это необходимо для защиты проживающих там сотен тысяч венгров», – сказал он в беседе с журналистами.

Как отметил Гуйяш, Будапешт неоднократно предупреждал о вероятности эскалации конфликта на Украине. Вместе с тем, считает представитель канцелярии венгерского премьера, моральную сторону поставок оружия Киеву нельзя ставить под сомнение, поскольку Украине ведет оборонительные боевые действия.

Напомним, ранее президент Венгрии Каталина Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине.

Как писал сайт KP.RU, в марте 2022 Венгрия законодательно закрепила отказ от поставок оружия на Украину со своей территории.