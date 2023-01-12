Президент Венгрии Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине

Президент Венгрии предостерегла НАТО от вовлечения в украинский конфликт и призвала к прагматичности. Фото: REUTERS

НАТО не должна вовлекаться в конфликт на Украине. Об этом заявила президент Венгрии Каталина Новак. Также политик предложила руководствоваться прежде всего прагматическими соображениями и думать о выживании Европы. Об этом Новак сказала в среду 11 января, выступая на встрече с иностранными послами в Будапеште.

«Мы должны быть прагматичными в этом вопросе, но мы также должны думать о выживании Европы», - цитирует президента MTI.

Также Каталина Новак напомнила иностранным послам, что Венгрия уважает решения других государств и рассчитывает на уважение к ее решениям со стороны других стран.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии намерены заблокировать план Евросоюза по передаче Украине 18 миллиардов евро в рамках программы макрофинансовой помощи и выступила против новых энергетических санкций в отношении России.

Также Венгрия оказалась единственной в ЕС, отказавшейся обучать солдат Украины. Глава МИД Сийярто заявил, что страна не будет финансировать тренировочную миссию.

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