Эксперты объяснили, смогут ли россияне разблокировать свои активы в международных депозитариях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперты объяснили, смогут ли россияне разблокировать свои активы в международных депозитариях. Разрешение на разблокировку активов россиян в Euroclear (Бельгия) и Clearstream (Люксембург) перестало работать в воскресенье 8 января. Многие инвесторы уже успели подать заявку на разморозку своих вкладов, но ответ на их вопрос пока не получен.

Разблокировка активов возможна только в том случае, если она позволит прекратить все отношения с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием РФ (НРД) к 7 января 2023 года.

Юрист, преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский оценил предложение европейцев выражением «висит груша – нельзя скушать». Скорее всего, европейские власти не готовы на реальные шаги, а прощупывают почву.

Заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов полагает, что инвесторам пока остается только готовить заявления и просить индивидуальные лицензии. Но нужно успеть грамотно подать заявку.

А вот обращения в суд, скорее всего, ни к каким результатам не принесут.

- Надеяться на справедливый суд в странах, нарушивших свои же незыблемые правовые и экономические принципы, может оказаться бессмысленным, - сказал РИАМО юрист Игорь Семеновский.

Сроки, необходимые для разморозки активов россиян могут быть пролонгированы. По мнению собеседников "Известия", двух недель, которые финансовые власти Бельгии и Люксембурга ранее дали на вывод заблокированных денег и ценных бумаг граждан РФ, не хватило.

Тем временем,в России в 2022 году доля ипотечных заемщиков старше 60 лет в России выросла на 0,8 процентного пункта. В 2022 году в общем количестве выданных ипотечных кредитов она составила 2% против 1,2% годом ранее, сообщает "Москва 24".