В МИД России рассказали, как должны проходить переговоры с Украиной при их возобновлении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в случае возобновления переговоров с Киевом нужно вести диалог напрямую, без каких-либо посредников, назвав это самым лучшим и наиболее вероятным из всех возможных вариантов.

«Как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», - приводит ТАСС слова дипломата.

Полищук обратил внимание на то, что переговоры с Киевом в 2022 году были именно прямыми, для чего использовались предоставленные площадки, напомним, что с февраля по апрель прошлого года переговоры три раза проходили в Белоруссии и один раз в Турции, а позже стороны общались по видеосвязи.

Напомним, ранее в Кремле заявили об отсутствии перспектив мирных переговоров с Украиной, отметив, что это будет невозможно пока переговоры по закону запрещены для украинского президента.

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