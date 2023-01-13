Власти США зафиксировали свыше 500 сообщений о появлении НЛО

В США участились сообщения о появлении НЛО Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах зафиксировано свыше 500 сообщений о появления неопознанных летающих объектов (НЛО) по состоянию на 30 августа 2022 года. Об этом говорится в отчете национальной разведки США.

В документе указано, что число подобных свидетельств растет. Такая тенденция объясняется лучшим пониманием возможных угроз НЛО для безопасности полетов и национальной безопасности.

Большинство таких сообщений поступило от американских пилотов и операторов, случайно зафиксировавших появление НЛО. Инцидентов между самолетами и неопознанными объектами в США не зафиксировано.

Как ранее писал сайт KP.RU, летом 2022 года Пентагон сообщил, что создал новую комиссию, которая будет изучать случаи контактов людей с инопланетными существами, а также феномен НЛО как таковой.

Это последовало после того, как американские военные летчики стали чаще наблюдать необъяснимые явления во время выполнения полетом. Правда, многие стеснялись говорить о них, боясь насмешек.