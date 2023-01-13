Джонсон собирается посетить Украину, подорвав авторитет Сунака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон намерен в скором времени посетить Украину, где планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, чем способен подорвать авторитет действующего главы британского правительства Риши Сунака. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Конфликт далек от завершения. Борису не следует давать каких-либо поводов сомневаться в том, что он полностью поддерживает Даунинг-стрит, 10», - заявил председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд, указав на то, что экс-глав правительства стоит воздержаться от вмешательства в официальные отношения между Лондоном и Киевом.

По словам другого депутата, поездка бывшего премьера в Киев рассчитана на то, чтобы сделать из политика более привлекательного оратора для последующих международных выступлений. Подчеркивается, что на данный момент Джонсон зарабатывает большие деньги своими выступлениями с разного рода речами.

Напомним, ранее Financial Times заявляло о намерении Джонсона заняться продолжением продвижения поддержки Киева западными странами.

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