Володин призвал конфисковывать имущество за оскорбление ВС России и поддержку нацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ пунктом о конфискации имущества российских граждан, покинувших страну, за действия, которые попадают под реабилитацию нацизма и экстремизм, а также дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Как заявил парламентарий, в последнее время россияне считают возможным «лить грязь» на страну, а также ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживая при этом «злодеев, нацистов и убийц», для сохранения благосостояния за границей. Володин отмечает, что подобные действия могут оцениваться как реабилитация нацизма, призывы к экстремизму, или дискредитация ВС России.

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», - написал спикер Госдумы РФ в своем Telegram-канале в пятницу, 13 января.

Володин предлагает дополнить статью Уголовного кодекса РФ о действиях, попадающих под реабилитацию нацизма, экстремизма и дискредитацию ВС РФ, введя пункт о конфискации имущества за подобные действия. По его словам, это поможет возместить ущерб, нанесенный уехавшими из России. «Но совести им это, конечно, не вернет», - добавил он.

Напомним, днем ранее, 11 января, в Госдуме РФ предложили создать стоп-лист артистов, которым запретят участвовать в госпроектах.

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