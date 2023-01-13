В Польше рассказали о русофобских методах украинской политики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны обманом внушили мысль, что Киев сражается за «свободный мир», в то время как методы, которые в этой борьбе используют украинские власти, не имеют ничего общего со «свободным миром». Об этом пишет журналист Ян Энгельгард в своей статье для польского издания Mysl Polska.

В материале говорится о том, что украинские власти проводят русофобскую политику, запрещая на Украине русский язык, демонтируя памятники русским писателям и поэтам, а на их место взводя статуи националистам. Отмечается, что на данный момент в стране также происходит насильственный захват храмов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Энгельгард в своей статье указывает на то, что за всеми этими действиями «отчетливо просматривается лик» лидера «Организации украинских националистов»* Степана Бандеры, а сама организация тесно была связана с нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны. «И почему-то никто в Польше и в "свободном мире" не реагирует», - отмечает автор.

Напомним, днем ранее, 11 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в рамках кампании дерусификации на Украине доберутся и до писателя Николая Гоголя после того, как закончат с переименованием улиц имени Александра Пушкина.

* ОУН, запрещенная в России экстремистская организация

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