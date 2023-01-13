Семь человек погибли в результате торнадо в США

Cемь человек погибли в результате торнадо в США Фото: REUTERS

По меньшей мере семь человек стало жертвами торнадо в Соединенных Штатах, а еще 12 пострадали. Об этом в сообщило Associated Press (AP).

Согласно приведенным данным, в результате непогоды по меньшей мере шесть человек умерли в штате Алабама, а еще один погиб в штате Джорджия.

Как передает агентство со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям по округу Отога (штат Алабама), согласно данным властей, в результате торнадо были повреждены от 40 до 50 домов. По оценкам портала poweroutage.us, в Джорджии и Алабаме без электричества остаются свыше 65,6 тысяч и 32,5 тысяч пользователей соответственно.

Напомним, в конце октябре прошлого года от торнадо пострадал север Франции. Как писал сайт KP.RU, сильные ветра привели к значительным разрушениям в департаментах Сомма и Па-де-Кале, где десятки домов остались без электричества.