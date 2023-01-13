Жители Соледара рассказали, как выживали в городе Фото: REUTERS

Жители Соледара рассказали РИА Новости о том, как ранее выживали в городе, до его освобождения.

По их словам, они прятались в подвале и выходили за продуктами только ранним утром. «После 9 утра начиналось страшное», - отметил один из жителей города.

Один из жителей Соледара также рассказал о первых часах, когда в город вошли Вооруженные силлы (ВС) России.

«Поначалу я испугался, но я сразу понял, что это свои. Он сказал нам: "Братки, пробьем, если все нормально ... Не обижайтесь только, потому что война, сами понимаете" … Двое человек в подвале ... Мы с женой жили. Когда уже полностью проверили - и чай, и сигареты, и покушать», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, житель Соледара также рассказал, как украинских военных «вели на мясо». По их словам, тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) валялись во дворах, их никто не забирал.

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