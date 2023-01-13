Японцы поражены появлением истребителей Су-30 в стране

Су-30 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истребители Су-30МКИ ВВС Индии приземлились на базе военно-воздушных сил самообороны Японии Хякури, вызвав удивление и восторг у читателей местного портала Yahoo News Japan (YNJ).

Многие читатели признались, что их восхитили спроектированный российскими инженерами самолеты.

"Как бы мы ни относились к создавшей этот истребитель России, но сами по себе и Су-27, и Су-30 - красавцы", - написал один из японцев.

Другие комментаторы поддержали такое мнение.

Некоторые из пользователей сети признались, что не ожидали увидеть российские военные воздушные судна на японской земле.

"Никогда не думал, что при жизни увижу, как русские истребители приземляются на японские военные аэродромы", - заявил читатель.

Напомним, еще в 2010 году Россия получила от Индии крупный заказ на модернизацию части производимых в этой стране по лицензии Су-30МКИ. В ходе модернизации на 40 истребителях появились новые радары, бортовые компьютеры, электронные системы ведения боя и сверхзвуковые ракеты "БраМос".

Как ранее писал сайт KP.RU, в 2019 году Индия подписала контракт на покупку у России тысячи ракет Р-27 класса "воздух-воздух". Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов). Российские ракеты необходимы для вооружения истребителей Су-30МКИ, стоящих на вооружении ВВС Индии в количестве порядка 250 штук.