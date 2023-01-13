Путин прибыл в Уфу для прощания с первым президентом Башкирии Рахимовым

Путин принял участие в церемонии прощания с первым президентом Башкирии Рахимовым Фото: кадр из видеотрансляции

Глава российского государства Владимир Путин в пятницу, 13 января, прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым.

Напомним, первый президент Башкирии и самый известный башкирский политик Муртаза Рахимов скончался в среду, 11 января. Ему было 88 лет. В июле 2022 года Рахимов проходил лечение в одной из уфимских больниц.

Как писал сайт KP.RU, Рахимов, правил республикой целых 17 лет. Первый президент республики получил огромное уважение у простого населения. Несмотря на статус, он был максимально простым и открытым человеком, который мог высказать своим подчиненным все, что о них думает.

В народе Муртазу Рахимова уважительно называли «Бабай», то есть дедушка. При нем начинали карьеру многие политические деятели республики, в том числе, действующий глава Башкирии Радий Хабиров.