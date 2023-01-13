Украинская беженка вернулась в Киев, так как не смогла получить медицинскую помощь в Шотландии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская беженка вернулась в Киев, поскольку не смогла получить медицинскую помощь в Шотландии. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на лидера шотландской Либерально-демократической партии Алекса Коул-Гамильтона.

Как заявляет политик, 22-летняя украинка по имени Мария жила в Шотландии с лета прошлого года и ей был необходим регулярный анализ крови для того, чтобы контролировать прием лекарств, но ее вскоре проинформировали, что из-за переполненности больниц она не сможет получить необходимые медицинские услуги.

«Ожидание было настолько долгим, действительно было более разумно рискнуть вернуться в зону боевых действий к врачу в Киеве, что она и сделала», - заявил глава партии.

Коул-Гамильтон также заявил, что сирены воздушной тревоги, беспилотники и крылатые ракеты для украинки оказались менее пугающими, чем ожидание медпомощи в Шотландии.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что двое поляков избили семью украинских беженцев и потребовали вернуться на родину.

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