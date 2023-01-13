Поляки избили семью украинских беженцев и потребовали вернуться на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Люблине двое поляков избили семью украинских беженцев, потребовав, чтобы они вернулись на родину. Об этом пишет местная газета Dziennik Wschodni.

Как сообщается, в то время как гражданинка Украины по имени Оксана вместе с 27-летней беременной дочерью и 13-летним сыном возвращались с прогулки, к ним подошли мужчины, попросив прикурить. По словам женщины, ее дочь ответила им на польском, однако с акцентом, что среди них никто не курит, после чего поляки стали проявлять агрессию.

Сообщается, что польские граждане пытались отобрать телефон у сына женщины, когда тот попытался вызвать полицию, повалив его на землю, после чего начали бить по голове. Украинку, которая попыталась его защитить, также избили.

Оксана заявила, что данный инцидент наблюдали несколько человек, однако никак не реагировали на просьбы о помощи. Отмечается, что после инцидента все трое попали в больницу, а у сына женщины диагностировали перелом пальца.

Правоохранители опознали двоих нападавших в возрасте 25 и 30 лет и начала расследование.

Напомним, еще в октябре прошлого года в Польше объявили о неспособности тратить миллиарды евро на украинских беженцев, а позже появилось сообщение о том, что Варшава намерена ужесточить закон о пребывании беженцев из Украины, заставив их покрывать часть своих расходов.

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