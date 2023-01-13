В США рассказали, чем Европа заменит российское дизельное топливо

Китай может стать крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европу Фото: REUTERS

Китай может стать крупнейшим поставщиком дизельного топлива в страны Евросоюза после вступления в силу запрета на импорт нефтепродуктов из России, считают специалисты компании Vortexa.

По информации Bloomberg, в прошлом году государства ЕС закупили воколо 220 миллионов баррелей российского дизельного топлива. Восполнить такой объем после введения эмбарго будет тяжело, но Европа может заместить выпавшие объемы за счет поставок из Китая, говорится в сообщении.

Как отмечается в статье, поставки дизельного топлива из КНР в Европу резко увеличились в последние месяцы. Эксперты оценивают возможный экспорт Китая от 400 до 600 тысяч баррелей в день на протяжении первой половины 2023 года. Вместе с тем они предупредили, что Пекин порой предпочитает заботиться об окружающей среде даже в ущерб прибылям от экспорта топлива.

Напомним, в конце декабря 2022 вице-премьер России заявлял, что РФ будет ждать окончательных параметров эмбарго ЕС на нефть, так как не понимает, чем Европа сможет заместить российские нефтепродукты.