Вице-премьер Новак: России не понятно, чем ЕС заместит российские нефтепродукты Фото: REUTERS

Российская сторона будет ждать окончательных параметров эмбарго ЕС на нефть, так как не понимает, чем Европа сможет заместить российские нефтепродукты. Об этом в воскресенье 25 декабря сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью ТАСС.

«Европа была для нас основным рынком сбыта нефтепродуктов. Посмотрим, какие решения они в итоге примут. Пока для нас непонятно, чем они заместят наше топливо», - сказал вице-премьер.

При этом он допустил, что некоторые страны ЕС могут попросить сделать для них исключение в рамках эмбарго на поставки нефтепродуктов из России.

Вице-премьер также отметил, что даже Германия и Польша, которые ранее объявляли, что они откажутся от российской нефти, подали заявку на прокачку на 2023 год.

Как писал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года ЕС окончательно утвердил потолок цен на нефть из России. Предельная цена установлена в 60 долларов за баррель.

Журнал Foreign Policy заявлял, что потолок цен на нефть наносит больше вреда Европе, чем России. Отмечалось, что Россия сохранит свои доходы, в том числе за счет поставок по трубопроводу «Дружба», освобожденного от эмбарго, при этом многим европейским странам придется столкнуться с взлетом стоимости топлива.

Кроме того, 19 декабря 2022 года страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт·ч.

Президент Путин заявил, что попытка административного регулирования цен — она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, так же, как и в нефтяной.