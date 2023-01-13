Минобороны России заявило о завершении освобождения Соледара вечером 12 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ заявило, что в минувший четверг, 12 января, вечером было завершено освобождение Соледара, который, как отметили в российском военном ведомстве, имеет важное значение для успешного продолжения наступательных действий.

«Вечером 12-го января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении», - сказано в заявлении.

В министерстве уточнили, что установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске, после чего заблокировать, а также «взять в котел остающиеся в нем украинские войска».

Напомним, в начале недели, 9 января, штаб Донецкой Народной Республики (ДНР) объявил об освобождении населенного пункта Бахмутское, который находится к северо-востоку от Артемовска, а через несколько дней, 11 января, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на фоне последних событий наступает переломный момент на пути к освобождению всей территории республики.