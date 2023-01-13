Как освобождали Соледар. Минобороны РФ раскрыло все подробности Фото: REUTERS

Взятие Соледара стало возможным за счет постоянного огневого поражения украинских войск штурмовой и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией группировки Вооруженных сил (ВС) России, которые непрерывно наносили удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что действиями авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России были уничтожены три самолета, а также вертолет Украины, который выполнял задачи по огневой поддержке украинских войск с воздуха.

Отмечается работа боевых расчетов средств противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили девять реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) «HIMARS», а также «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым ВС России пунктам.

Как сообщается, подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Российской Федерации совершили скрытый маневр с другого направления, атаковав позиции ВСУ сходу, и заняв господствующие высоты, блокируя Соледар с северной и южной сторон.

Согласно приведенным данным, только за последние трое суток в районе Соледара уничтожили свыше семисот украинских военнослужащих, а также более трехсот единиц вооружения ВСУ.

Напомним, накануне Минобороны России заявило о завершении освобождения Соледара вечером в четверг, 12 января, подчеркнув, что город имеет важное значение для успешного продолжения.