В Японии зарегистрировали новый максимум смертности от коронавируса за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии зарегистрировали новый максимум смертей от коронавирусной инфекции, за сутки умерли 523 человека. Об этом сказано в заявлении агентства Киодо.

Как отмечается, это самый высокий уровень смертности за все три года пандемии коронавируса. Предыдущий максимум был зарегистрирован в минувшую среду, 11 января, когда от коронавирусной за сутки умерли 520 человек.

Напомним, как писал сайт KP.RU, уровень смертности от коронавируса резко возрос с декабря 2022 года. Сообщалось, что на этот период приходится одна шестая от всех летальных исходов за три года пандемии коронавирусной инфекции.

Всего за время пандемии в Японии от коронавируса умерло 60,4 тысяч человек, но за октябрь прошлого года умерли 1 800 человек, через месяц - более 3 000, а в декабрь 2022 года эта цифра увеличилась до 7 600 человек. За первые десять дней января 2023 года зарегистрировано уже 3 100 летальных исходов.