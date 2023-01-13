МИД Венгрии считает невозможным быстрый отказ от российских энергоносителей Фото: REUTERS

Венгрия не сможет быстро отказаться от поставок энергоносителей из России, считает государственный секретарь Министерства иностранных дел страны по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

«Российский газ составляет 85% потребления в Венгрии, а нефть – 65%. Это нельзя изменить за сутки», – заявил он в эфире телеканала М1.

По словам Менцера, эксперты рассматривают три варианта для замены российских энергоресурсов: увеличение мощности терминала по приему сжиженного природного газа в хорватском Крке, добыча на газовом месторождении Neptun в Румынии и импорт газа из Азербайджана.

Как отметил госсекретарь МИД Венгрии, все три варианта предполагают большие финансовые и временные затраты, а также инфраструктурные изменения, в связи с чем заменить российский газ пока не представляется возможным.

Ранее стало известно, что Венгрия сможет менять долгосрочные контракты с российским холдингом «Газпром» без согласования с Еврокомиссией.