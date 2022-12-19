Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о возможности менять долгосрочные контракты с «Газпромом» без согласования с ЕК

МИД Венгрии заявил о возможности менять долгосрочные контракты с «Газпромом» без согласования с ЕК Фото: REUTERS

Венгрия сможет менять долгосрочные контракты с российским холдингом «Газпром» без согласования с Еврокомиссией, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Потолок цен на газ коснется ценообразования долгосрочных контрактов на покупку газа, и поэтому важно, что российская сторона готова к новым переговорам. В этом очень плохом предложении мы добились маленького результата: у нас развязаны руки для изменения долгосрочных контрактов, необходимых из-за принятия потолка цен на газ – мы не должны согласовывать с Еврокомиссией и не должны докладывать, что мы их изменяем», – сказал он журналистам.

Как отметил глава МИД Венгрии, Будапешт намерен вести новые переговоры с «Газпромом» в случае принятия потолка цен на российский газ, поскольку хочет защитить безопасность поставок голубого топлива в Венгрию.

Напомним, ранее стало известно, что предложение снизить потолок цен на газ с 275 евро до 188 евро за МВч/ч высказала в Совете Евросоюза Чехия. В ближайшее время данная инициатива чешских властей будет обсуждаться на уровне ЕС.

Тем временем в МИД Венгрии сообщили, что девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ из Российской Федерации.