Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 декабря 2022 14:53

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о возможности менять долгосрочные контракты с «Газпромом» без согласования с ЕК

Это можно будет сделать в случае введения потолка цен на газ, объяснил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Венгрии заявил о возможности менять долгосрочные контракты с «Газпромом» без согласования с ЕК

МИД Венгрии заявил о возможности менять долгосрочные контракты с «Газпромом» без согласования с ЕК

Фото: REUTERS

Венгрия сможет менять долгосрочные контракты с российским холдингом «Газпром» без согласования с Еврокомиссией, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Потолок цен на газ коснется ценообразования долгосрочных контрактов на покупку газа, и поэтому важно, что российская сторона готова к новым переговорам. В этом очень плохом предложении мы добились маленького результата: у нас развязаны руки для изменения долгосрочных контрактов, необходимых из-за принятия потолка цен на газ – мы не должны согласовывать с Еврокомиссией и не должны докладывать, что мы их изменяем», – сказал он журналистам.

Как отметил глава МИД Венгрии, Будапешт намерен вести новые переговоры с «Газпромом» в случае принятия потолка цен на российский газ, поскольку хочет защитить безопасность поставок голубого топлива в Венгрию.

Напомним, ранее стало известно, что предложение снизить потолок цен на газ с 275 евро до 188 евро за МВч/ч высказала в Совете Евросоюза Чехия. В ближайшее время данная инициатива чешских властей будет обсуждаться на уровне ЕС.

Тем временем в МИД Венгрии сообщили, что девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ из Российской Федерации.