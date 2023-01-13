Комедия «Чебурашка» стала самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката Фото: кадр из фильма

Российская комедия «Чебурашка» обошла по кассовым сборам первую часть фильма «Аватар», став самым кассовой картиной в истории отечественного кинопроката.

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), с января 2023, когда стартовал прокат «Чебурашки», лента Дмитрия Дьяченко собрала 3 528 556 464 рубля. Что касается «Аватара» Джеймса Кэмерона, то его кассовые сборы в России составили 3 516 796 661 рубль.

Ранее сообщалось, комедия «Чебурашка» побила рекорд фильма «Холоп» режиссера Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

Напомним, роли в фильме «Чебурашка» исполнили актеры Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и Елена Яковлева, а главный герой был создан при помощи компьютерной графики.

По сюжету, Чебурашка попадает из далекой апельсиновой страны в приморский город (в нем по ряду примет легко опознается Сочи, где и шли съемки). Там он завязывает дружбу с пожилым суровым садовником и становится объектом всеобщего интереса.