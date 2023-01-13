Международные резервы России выросли на 2,59% в декабре 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международные резервы России по состоянию на 1 января 2023 года составили 581 989 миллиарда долларов. Это на 2,59% (или на 14,7 миллиарда долларов) больше показателя на начало декабря 2022 года. Об этом сказано в материалах Банка России.

Однако 1 января прошлого года международные резервы страны составляли 630,627 миллиарда долларов.

А днем ранее сообщалось, что международные резервы всего за одну неделю, в период с 30 декабря 2022 по 6 января 2023 года, увеличились на 4,5 миллиарда долларов (0,8%). По состоянию на 30 декабря 2022 года они составляли 577,5 миллиарда долларов.

Напомним, международные резервы - это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и Правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.