Израиль отказался выплачивать пособия мигрантам, прибывшим из-за конфликта на Украине Фото: REUTERS

Власти Израиля перестанут выплачивать ежемесячное пособие мигрантам, которые приехали в страну в связи с событиями вокруг Украины.

По информации издания Haaretz, выплата ежемесячного пособия «будет прекращена в феврале этого года для многих иммигрантов после того, как срок действия временного постановления истек». Как уточняется в сообщении, Министерство по делам интеграции Израиля пока не намерено продлевать действие этого постановления.

Издание отмечает, что некоторые мигранты до сих пор не получили выплаты за декабрь 2022, поскольку Министерство по делам интеграции не получило одобрение финансирования. Общая сумма пособий, которые должны выплатить иммигрантам составляет около 6 миллионов долларов. Вместе с тем мигранты, прибывшие в Израиль к августу прошлого года, продолжат получать выплаты в течение года с момента переезда в республику.

В октябре прошлого года бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид говорил об ожиданиях наплыва мигрантов в страну на фоне конфликта на Украине. Прогнозировался приток десятков тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ждать ли вторую волну мобилизации в России? (подробнее)